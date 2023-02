Carlos Freitas, ex ds della Fiorentina, ha parlato di Inter-Porto, ottavo di finale di Champions League, in un'intervista concessa ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Le competizioni fanno dare a tutti qualcosa di più. Mi aspetto due ottime partite equilibrate, conteranno molto i dettagli. Il Porto è abituato a questo palcoscenico, come l’Inter”.