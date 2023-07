Attraverso il proprio profilo Instagram, Giovanni Fabbian manda uno speciale ringraziamento alla Reggina, la squadra dove ha militato la scorsa stagione disputando un campionato eccellente che gli è valso il titolo di miglior giocatore dell'annata: "Si è conclusa una stagione magnifica ricca di tante nuove emozioni, esperienze e insegnamenti che porterò sempre con me, dentro e fuori dal campo. Grazie Reggio, grazie Reggini, per avermi accolto nel migliore dei modi in questa mia prima esperienza tra i grandi, per avermi sostenuto e accompagnato in questa splendida avventura che rimarrà indelebile nel mio cuore". Il club amaranto, come noto, non è stato ammesso per inadempienze finanziarie al prossimo campionato di Serie B.