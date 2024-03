Secondo gettone stagionale con l'Inter per Federico Dionisi, l'arbitro della sezione de L'Aquila che dirigerà lunedì sera la sfida contro l'Empoli: Dionisi era già stato a San Siro in occasione della partita contro il Frosinone dello scorso 12 novembre, vinta dai nerazzurri col punteggio di 2-0. Terzo precedente di Dionisi con l'Inter, i primi due sono valsi altrettanti successi: il debutto fu in occasione della vittoria per 3-1 contro l'Udinese del 18 febbraio 2023.