Federico Dimarco e Maurizio Ganz avvistati al "Breda" per Alcione Milano-Novara. L'esterno dell'Inter e della Nazionale è il fratello di Christian Dimarco, terzino classe 2002 dell'Alcione. La squadra lombarda ha vinto 2-1 grazie ai gol di Bagatti e Palombi (uno per tempo). Al Novara non basta il gol di Ganz nel finale. Dimarco in campo 74', al 70' ha ricevuto un cartellino giallo. Vittoria che fornisce all'Alcione (ora a quota 10 punti) una boccata d'ossigeno, dopo tre sconfitte consecutive.