Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio fa il punto sui rinnovi in casa Inter: "Il discorso dei rinnovi di Inzaghi e Lautaro prosegue parallelamente, non sappiamo le tempistiche, ma ogni momento è buono per l'annuncio. Domani Pavard sarà allo stadio per assistere a Bayern Monaco-Real Madrid", con il francese che ha vestito proprio la maglia dei bavaresi.