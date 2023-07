Raffaele Di Gennaro è tornato a casa e non può nascondere i suoi sentimenti dopo essersi rimesso addosso la maglia dell'Inter, dove giocherà come terzo portiere nella prossima stagione: "Sono molto emozionato e felice di far parte di questo gruppo, gli allenamenti sono tosti, ce ne sono due al giorno, si lavora ma con tanta gioia", ha raccontato l'ex Gubbio a Inter TV.

Quali sono le tue prime impressioni?

"I compagni e il mister sono straordinari, mi trovo già bene, ogni giorno che passa mi sento a casa".

Gli obiettivi.

"Voglio imparare ogni giorno da ogni mio compagno, rubare ogni segreto e aiutarli in tutto quello che posso, sia negli allenamenti che fuori dal campo".