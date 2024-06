Leonardo Maria Del Vecchio, Chief strategy officer a EssilorLuxottica e presidente di Rayban, ha rilasciato un'intervista nella quale nega l'interesse ad acquistare quote dell'Inter. "Fu mio padre stesso (Leonardo, fondatore di Luxottica, ndr) a mettermi in guardia dal comprare squadre di calcio. Perciò no, grazie, non sono interessato all’acquisto nonostante ritenga che il calcio sia un orizzonte di grande interesse per creare partnership di valore", ha dichiarato ad Affari & Finanza.