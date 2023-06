Premiato al 'Trofeo Maestrelli, Roberto De Zerbi, manager del Brighton, non ha nascosto che un giorno gli piacerebbe tornare ad allenare in Serie A dopo l'esperienza col Sassuolo: "Vorrei farlo, anche se non so quando - le sue parole riportate da TMW -. Ma tra pochi anni perché questo lavoro è tosto. Il mio obiettivo è tornare, anche se non è una necessità perché mi voglio divertire".

A proposito di ritorno in Italia, prima dell'annuncio di Rudi Garcia, il suo nome era stato accostato alla panchina del Napoli: "Le voci sul Napoli?

So solo che Spalletti ha fatto un lavoro strepitoso. Era già un grande allenatore, quest'anno però ha vinto e ha messo il sigillo. Il Napoli è stato un motivo d'orgoglio anche all'estero".