Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, è convinto che sabato i nerazzurri abbiano la possibilità di fare male al Manchester City. Intervistato da Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', Colonnese ha infatti sottolineato: "Ho visto una squadra forte nel Manchester City, ma ho visto qualche debolezza, dietro qualcosa ti lascia. L'Inter è in fiducia ed è consapevole della propria forza adesso".

Sul dibattito legato al partner di Lautaro Martinez ha una teoria: "Non sarà facile per Simone Inzaghi dire eventualmente a Romelu Lukaku che dovrà rimanere in panchina, ma non penso ci saranno problemi. #Lukaku è un ragazzo intelligente e un professionista esemplare. Se Romelu partirà dalla panchina si farà trovare pronto".