"Onestamente l'Inter ha avuto molte più occasioni per chiuderla ma ci sta che subentri la fatica e la delusione della partita in Coppa. Il Napoli ha avuto più problemi, per i nerazzurri ci sta anche che si pareggi la partita". Così Luciano Castellini commenta a Radio Anch'io Lo Sport la sfida di ieri sera al Meazza.

"Sommer il migliore in A? La critica coi portieri è molto severa - commenta Castellini -. Se prendi un gol lo vedi per diciotto volte la settimana e sembra che ne hai subiti venti... Donnarumma? Nel settore giovanile dell'Inter lo avevo visto anch'io e dopo cinque minuti avevo dato il consenso. Però è stato proiettato subito in alto, i suoi errori li ha fatti in Serie A e non nel settore giovanile. Ci sta che sbagli, ma poi rimedia. E' un grande portiere. Meret? Ho allenato anche lui, nel vivaio azzurro. A Napoli non è facilissimo fare il portiere, io l'ho fatto quando ero in là negli anni. Non è nella situazione più serena, ma ultimamente mi pare stia facendo bene".

"Atletico sconfitto? Il rimpianto cresce, l'Inter ha avuto un paio di occasioni clamorose sull'1-1. Poi ai rigori ci sta uscire. Simeone è tosto, se non corri e recuperi come dice lui non giochi - dice ancora Castellini, che poi commenta quanto avvenuto tra Acerbi e Juan Jesus - Dei 'vaffa' c'erano anche ai miei tempi. Giocatori di colore ce n'erano pochissimi. Non sono begli atteggiamenti. La cosa buona è che si siano riappacificati".