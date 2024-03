Il 'caso Acerbi' continua a far discutere. In attesa di decifrare ciò che è effivamente accaduto tra il difensore dell'Inter e Juan Jesus a San Siro, Evelina Christillin commenta così la presunta frase razzista pronunciata dal nerazzurro al collega brasiliano: "Direi soltanto che il primo gesto è stato quello di farlo tornare a casa dalla Nazionale - sottolinea il membro aggiuntivo in quota UEFA nel Consiglio della FIFA -. Bisogna fare molta attenzione. Queste cose non sono perdonabili. Le scuse vanno bene, ma ci vuole anche una sanzione", le dichiarazioni raccolte da Sportface.it a margine dell’evento 'Golden Hearts' a Venaria Reale.