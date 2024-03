All'atto dell'annuncio dei 23 convocati per lo spareggio decisivo contro Trinidad e Tobagoc che regala il pass per la Copa America 2024, Mauro Biello, ct ad interim della Nazionale canadese, ha inquadrato così la sfida da dentro o fuori di sabato prossimo: "Siamo entusiasti di giocare una partita così, con la possibilità di qualificarci per un torneo importante - le sue parole -. Questa è una grande opportunità nell'ottica di continuare a far giocare alcune delle squadre d’élite sulla scena mondiale. La squadra è piena di talenti giovani e in forma. Questa è un’opportunità per i ragazzi di entrare con un atteggiamento nuovo per formare una nuova cultura".