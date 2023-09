Dopo sole tre giornate di Serie A è già tempo di primi bilanci e delle prime corse a trovare la vincitrice dello Scudetto. L'inizio praticamente perfetto dell'Inter sembra aver convinto la grande maggioranza degli addetti ai lavori, compreso chi il nerazzurro l'ha sempre vissuto da rivale in campo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Andrea Barzagli ha incoronato la squadra di Simone Inzaghi come "squadra più forte e completa".

Nonostante le cessioni illustri i nerazzurri hanno costruito il loro potenziale successo dal mercato secondo l'ex Juventus: "Pavard è un bel jolly, poi Frattesi... Cuadrado e Carlos Augusto come alternative sono un bel lusso". L'unico punto interrogativo arriva però dal reparto offensivo, orfano di due "9" da garanzia come Dzeko e Lukaku: "bisogna vedere se i nuovi determineranno come loro".