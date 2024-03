"Siamo soddisfatti della tournée, di come sono andate le partite. Alla fine si è visto che non esiste un avversario facile e che tutti rendono le cose difficili . Nella seconda partita ho visto una squadra, molto matura perché ci siamo trovati in difficoltà. e nel secondo tempo la squadra ha giocato 25 minuti molto buoni. Sono felice di questo, troveremo tante partite così e questo ci è servito". Così Lionel Scaloni ha analizzato in conferenza stampa il risultato ottenuto dalla sua Argentina contro la Costa Rica, ultimo dei due avversari da affrontare in questo giro di amichevoli.

Su Garnacho e Carboni:

"Sono ragazzi che possono darci un contributo e vedremo in futuro se saranno con noi. Ma sono contento, non è facile giocare con questa maglia e con queste rivali che ti mettono in difficoltà. Stiamo bene".

Possibili convocati per la prossima Copa América:

"Benitez secondo portiere è una possibilità. Oggi ha avuto la sua grande occasione, però non posso garantire a nessuno che era qui che sarà convocato per la Copa America. Solo chi non era qui lo sa già. Il resto, piccone e pala (un modo per dire: devono lavorare per guadagnarsi il posto). Solo Messi e Di Maria sono certi del posto".