Dopo quasi un anno di astinenza da gol, Lautaro Martínez è finalmente tornato alla rete con la sua Argentina riuscendo a spezzare un filotto infertile che andava avanti dal 24 settembre 2022, eccezion fatta per il rigore segnato ai quarti di finale di Qatar 2022 contro l'Olanda nella lotteria dei calci dal dischetto. Dall'Honduras alla Costa Rica, il Toro nerazzurro ieri ha trovato la zampata giusta nel finale di gara, sottoscrivendo la rete del 3-1 finale che non cambia le sorti di un match ininfluente vista la natura della partita, semplice amichevole in attesa della Copa America, che però toglie pesantezza a Lautaro e a tutta l'Argentina.

Emblematico in tal senso lo spontaneo gesto di Pablo Aimar, vice di Scaloni, subito dopo lo score del dieci interista: se il ct è rimasto impassibile senza fare neppure un breve accenno di sorriso, e l'altro assistente Walter Samuel si è limitato a serrare i pugni soddisfatto, il suo vice non è riuscito a contenere la felicità ed è scoppiato in un sincero 'grazie' quasi sussurrato al cielo mentre lasciava deliberatamente che le sue braccia si aprissero verso l'alto come a mimare un sollievo: finalmente dopo 777 minuti senza segnare, il Torito è tornato a fare ciò che meglio sa fare, trovando ciò di cui la sua Argentina ha bisogno: i suoi gol.