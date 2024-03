Daniele Adani analizza quanto avvenuto negli ultimi giorni in casa Inter con un giudizio tranchant. "L'Inter è uscita dalla Champions League e la stagione è finita mercoledì. Gestirà con la professionalità e la voglia di trionfare prima possibile. Vincerà lo scudetto e con la chiusura della corsa per l'obiettivo di andare avanti in Champions non avrà problemi da qui alla fine. Va solo capito quanto tempo prima lo vincerà".

"Riprendendo quanto ha detto Marotta, la miglior squadra in Italia è lontana dalla migliore in Europa - dice ancora Adani parlando alla Domenica Sportiva -. Ce ne sono 4 o 5 più forti. Però si può recriminare perché all'andata con l'Atletico poteva fare più gol".