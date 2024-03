Si è tenuta oggi la presentazione della quinta e ultima maglia per la stagione 2023/24 del Napoli, evento al quale ha presenziato il Chief Revenue Office della società partenopea, Tommaso Bianchini che ha commentato la decisione presa ieri dal Giudice Sportivo in merito alla questione Acerbi-Juan Jesus: "Quando si parla di Rinascimento napoletano il valore dell'inclusività è al centro. Lo sport ha il dovere di educare i giovani e non solo. Ed è nostro dovere fare attività per evitare che accadano episodi spiacevoli. Juan Jesus che racconta il razzismo ad un altro giovane calciatore è una delle tante iniziative. Ora andremo avanti a combattere il razzismo coi nostri mezzi e lanciando dei messaggi giusti per i nostri giovani".

Dopo aver detto il suo pensiero in merito all'assoluzione del difensore nerazzurro, Bianchini ha annunciato la decisione del club attualmente ancora campione d'Italia, che sabato prossimo contro l'Atalanta non indosserà la patch anti-razzismo, iniziativa della Lega Serie A, come segno di protesta: "Il Napoli ha già comunicato che farà iniziative in autonomia e non per interposta persona. La risposta è no, non la indosseremo, andremo avanti da soli".