Jesé Rodriguez, ex Real Madrid e PSG, è l'ultimo arrivato in casa Samp. L'ala spagnola si accasa ai blucerchiati da svincolato e domani dovrà sostenere una seconda parte delle vistie mediche. Per questo motivo - secondo quanto raccolto da TMW - il giocatore spagnolo quest'oggi non ha potuto essere a disposizione di Stankovic, prendendo parte al primo allenamento solo nella giornata di domani.