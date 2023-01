Dopo aver diretto la rifinitura pomeridiana al 'Centro Sportivo Luigi Berlusconi', Raffaele Palladino ha convocato 26 giocatori per Monza-Inter, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/23, in programma domani alle 20.45 all'U-Power Stadium. Oltre all'assenza già nota dell'ex Stefano Sensi, a centrocampo non ha recuperato nemmeno Nicolò Rovella, come preannunciato dallo stesso tecnico dei brianzoli in conferenza stampa.