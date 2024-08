Come da programma, il Lecce è sceso in campo nel pomeriggio, all’Acaya Golf Resort & SPA, per proseguire la preparazione in vista della gara contro l'Inter, in programma sabato sera, a San Siro. All'allenamento odierno, fa sapere il club pugliese, non ha partecipato Kaba, che ha svolto ancora lavoro personalizzato. La preparazione continuerà domani con un allenamento pomeridiano.