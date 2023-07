Anche il Paris Saint-Germain è arrivato in Giappone dove affronterà anche l'Inter. Il tecnico dei parigini Luis Enrique ha raccontato così le sue sensazioni in vista della tournée asiatica: "Finora ho avuto un'ottima impressione, molto buona. Non solo per la grandezza del club e per le strutture nelle quali stiamo lavorando.

Ma anche per la qualità dei calciatori - ha detto sulle sue prime settimane al PSG -. Il gruppo deve essere ancora rinforzato sul mercato e devono essere fatte ancora delle cessioni. Approfitteremo di queste gare in tournée per testare il gruppo e trovare le sensazioni giuste e gli obiettivi da raggiungere in campo", ha concluso lo spagnolo come riportato da L'Equipe.