Intervistato da Sky Sport a fine partita, Thomas Müller, autore del gol segnato dalla squadra bavarese, ha elogiato la squadra di Simone Inzaghi. Demeriti del Bayern per il ko casalingo contro i nerazzurri? No, meriti dell'Inter che secondo l'attaccante tedesco, che ha anche risposto sull'addio al club dove ha vissuto 25 anni della propria vita, è una compagine molto difficile da affrontare: "Forse all'inizio siamo stati un po' troppo prudenti - ha spiegato -, volevamo essere aggressivi e lo siamo stati in un paio di situazioni creando occasioni con il pressing alto, costringendo l'Inter all'errore. Ma bisogna sottolineare che l'Inter è una squadra capace di determinare il ritmo del gioco. Non sto dicendo che giocano un tiki-taka, ma hanno tanti giocatori in grado di gestire il possesso, anche rallentare il gioco e magari poi sfruttare la fisicità dei loro attaccanti con palle lunghe".

Sulla squadra di Inzaghi:

"L'Inter è una squadra che a tratti può non sembrare così pericolosa, magari a volte è compassata ma è davvero molto, molto difficile da affrontare. Peccato per quell'ultimo contropiede e per l'1-2, altrimenti si sarebbe detto '1-1, buon recupero, Müller ha segnato e avreste potuto raccontare la storia che avevate già preparato, dovete prendervela con l'Inter che ha rovinato tutto...".

Quando sei entrato tutto lo stadio ha cantato il tuo nome. Poi hai segnato:

"Ho giocato la mia partita d'addio oppure ho segnato in un quarto di Champions?"

Però è stato speciale?

"Sono un giocatore e non sto facendo il mio giro d'addio. Sono ancora uno sportivo".

