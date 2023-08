In casa Monza ha parlato a Sky Sport il tecnico Raffaele Palladino: "Concentriamoci su quest'anno. Inter molto forte, allenatore molto bravo e i giocatori hanno ottime individualità. Sono soddisfatto della gara perché siamo rimasti in partita per 70'. Abbiamo preso due gol su costruzione nostra, solitamente lavoriamo bene su questi aspetti. Queste partite servono per farti capire la condizione, cosa ci serve e su cosa lavorare. Queste squadre ti amplificano i difetti".

Sul mercato: "Siamo in sintonia con i direttori, ci manca qualcosa in mezzo al campo e in avanti per alzare il livello. Sono sempre felice dei calciatori che ho, è stato fatto un percorso di crescita l'anno scorso. La strada è stata intrapresa, bisogna lavorare sugli errori per continuare a crescere. L'Inter si è difesa bassa e ha sfruttato i nostri errori senza darci la profondità. Ha giocato molto di ripartenza. Siamo ancora in fase di rodaggio e quindi le squadre ti aspettano in maniera diversa rispetto all'anno scorso. Siamo consapevoli di dover lottare con la nostra filosofia. Colombo? Mi piace tantissimo, ben venga se dovesse arrivare. Del mercato si occupa Galliani, siamo nelle sue mani ma sono tranquillo".