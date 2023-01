Decisivo nel finale. Il difensore del Monza Luca Caldirola, entrato benissimo in campo, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio contro l'Inter: "Se me l'avessero detto da piccolino, non ci avrei mai creduto. Pareggio meritato perché l'abbiamo cercato per tutto il secondo tempo. La vittoria contro la Juve ci ha cambiato la stagione per il modo di stare in campo. Abbiamo consapevolezza nei nostri mezzi, giochiamo a viso aperto contro tutti e meritiamo i punti che abbiamo".

Cosa ti ha detto Pablo Marì?

"Era contentissimo. Non siamo difensori goleador e quando facciamo gol ce li godiamo il doppio".