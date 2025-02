Le autorità italiane hanno autorizzato la presenza di 4.361 tifosi del Feyenoord, a San Siro, per la sfida con l'Inter del prossimo 11 marzo, valida per il ritorno degli ottavi di finale Champions League. Lo stesso numero che era stato autorizzato per la recente trasferta milanese degli olandesi. Lo ha comunicato il club di Rotterdam sul proprio sito ufficiale, all'interno di un articolo in cui vengono spiegati i dettagli per l'acquisto dei biglietti.