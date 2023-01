Dopo la vittoria sulla Cremonese che ha regalato al suo Verona tre punti molto importanti, il tecnico Marco Zaffaroni, intervenuto in conferenza stampa, ha espresso la propria soddisfazione per la partita dei gialloblu: "I ragazzi stanno bene e oggi l’abbiamo dimostrato. Era una gara complicata dal punto di vista tecnico e soprattutto nervoso, ma l’abbiamo approcciata nel modo giusto, trovando il doppio vantaggio e gestendo bene il ritorno della Cremonese. Bravi i ragazzi. Ora dobbiamo continuare così, la strada è quella giusta anche se ovviamente è presto per dire che ci siamo ritrovati".