Manolo Gabbiadini a fine partita a DAZN commenta il pari contro l'Inter: "Da quando abbiamo ripreso stiamo dimostrando di esserci. In certe partite non arrivano i risultati, ma dobbiamo continuare così senza mollare e alla fine tireremo le somme. Da gennaio siamo un'altra squadra, lottiamo tanto in campo, quando le altre ci affrontano non sono mai felici perché ci mettiamo il massimo, i risultati arriveranno perché ce la stiamo mettendo tutta e verremo premiati. Anche i giovani ci mettono tutto, i tifosi ci spingono, le persone che lavorano dietro le quinte, siamo un gruppo unito, ci stiamo compattando ancora di più, dobbiamo solo crederci".