Alla vigilia della gara contro il Rapid Vienna, l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano concentra tutta la sua attenzione sulla gara di domani, non pensando all'Inter, prossima avversaria dell'Inter: "L'unico pensiero che ho è quello di cercare di superare questo turno, è una gara importantissima per la stagione. Mi preoccupa solo la gara, di come si svolgerà, di come dobbiamo approcciarla. In base a come andrà faremo valutazioni. Non penso a cose extra campo, non sarebbe giusto per la squadra e per la società" ha detto in conferenza stampa durante la quale ha risposto anche sul recupero di Sabiri, tornato disponibile.

Sabiri torna tra i convocati. Che ruolo potrà avere?

"Ha lavorato bene in queste prime settimane. A livello balistico ha un grande piede. Ha avuto un fastidio al ginocchio ma in questo momento sembra che sia risolto".