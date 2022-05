"È una bella partita, è una finale importante per tutta la Juventus - le sue parole -. E' stata un'annata partita con qualche difficoltà ma che ha visto questa squadra trovare un'identità precisa e crescere mese dopo mese. C'è grande voglia di vincere, per me ancora di più perché aggiungere trofei son cose che rimangono dentro. Incontreremo l'Inter e la rivalità, come se non bastasse. Penso che questa la partita più sentita, da tutti i tifosi, sia da una parte che dall'altra. Sarà difficile perché dovremo essere bravi a mantenere sempre equilibrio e lucidità nelle varie fasi della partita. Ci saranno momenti in cui ci sarà da soffrire contro una squadra che ha dei grandi giocatori e momenti in cui dovremo e potremo far male. Sarà una grande partita e, come sempre, i dettagli faranno la differenza".

I precedenti con l'Inter: "Abbiamo fatto le migliori partite in quelle che poi abbiamo perso. Sono state sempre partite molto equilibrate, in cui il dettaglio ha fatto la differenza. Quei piccoli errori che abbiamo fatto dovremo cercare di non commetterli per vincere la partita. Non credo che ci sia un favorito particolare. Entrambe arrivano in un momento sufficiente e non entusiasmante per vari motivi, però sarà sicuramente una partita degna di una finale e di un Juve-Inter".

La Coppa Italia per salvare la stagione: "Penso che se la Juve vincesse domani sarebbe una bella iniezione di fiducia per la prossima stagione. Penso che questo finale di stagione e questa seconda parte sia di fondamentale importanza per iniziare al meglio la prossima. Non credo che si salvi o non si salvi la stagione... Dipenderà dai risultati finali sia per noi che per l'Inter. Non è che la Supercoppa farebbe salvare la stagione e la Coppa Italia no. I conti vanno fatti alla fine, analizzando le difficoltà, le cose buone e le cose meno buone. Sarebbe una vittoria importante per ripartire il prossimo anno con una spinta in più".