Vincenzo Italiano vuole archiviare prontamente la sconfitta di quest'oggi del Gewiss Stadium contro l'Atalanta, che ha posto fine alla striscia positiva del suo Bologna. Parlando in conferenza stampa, il tecnico rossoblu rivendica quanto fatto dalla sua squadra: "Mi è piaciuto come siamo ripartiti dopo il 2-0. Non abbiamo trovato il gol per riaprirla, quei venti minuti hanno indirizzato la gara. La stoccata che abbiamo trovato nelle gare precedenti non l'abbiamo trovata. Non possiamo regalare così facilmente quei due gol. Non sono uno che si piange addosso. La prestazione l'abbiamo fatta, ora archiviamo come fanno le grandi squadre, andremo ad affrontare Inter, Juve, Fiorentina con un altro approccio".

Parlando ai microfoni di DAZN, Italiano aggiorna sulle condizioni di Santiago Castro e Jens Odgaard e le notizie per i tifosi felsinei non sono buone: "Non stanno bene, Santiago soffre di questa botta al piede che ha preso in nazionale. Odgaard lo abbiamo gestito fino a due giorni prima della partita e avendo tante frecce a disposizione ho cercato di non forzare perché perder qualcuno mi darebbe fastidio".