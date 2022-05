"Abbiamo fatto una mezz'ora secondo me incredibile, poi dopo è venuta fuori la squadra più forte del campionato. Peccato, ce l'abbiamo messa tutta venendo qua a esprimere il nostro gioco. Siamo partiti dal basso e abbiamo giocato palla a terra, anche se alla fine gli episodi hanno dato ragione a loro. Non abbiamo comunque avuto timore dell'Inter, proprio come ci chiede sempre mister Andreazzoli" è il commento del centrocampista dell'Empoli, Kristjan Asllani che dopo aver commentato alle varie televisioni il risultato ottenuto tra le mura di San Siro contro l'Inter, si esprime anche ai canali ufficiali del club toscano.