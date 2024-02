A margine della conferenza stampa post-partita, Massimiliano Allegri si è soffermato anche nella zona mista di San Siro per approfondire i temi di Inter-Juve 1-0 con Sportitalia: "Il primo tempo è stato bloccato, la seconda parte della partita è cambiata completamente dopo il gol - le parole del tecnico dei bianconeri -. Ora un ciclo terribile per i nerazzurri? Sono talmente forti che credo che vinceranno lo scudetto, è la favorita. E' costruita per vincere, deve essere abituata a vincere come è stata la mia prima Juve.

E' il percorso di una squadra che deve vincere. Una cosa che avrei fatto diversamente? No, la partita è cambiata dopo il gol, l'Inter è veramente forte".