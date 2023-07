Con il pareggio contro l'Inter, si è chiusa la tournée giapponese dell'Al-Nassr, che ora si proietta con decisione agli impegni ufficiali. Dopo il match contro i nerazzurri, il tecnico della formazione araba Luis Castro ha sottolineato però come la sua squadra dovrà in primo luogo affrontare le difficoltà logistiche legate al lungo trasferimento dal Giappone: "Avremo un viaggio a breve in Arabia Saudita che supererà le 10 ore; arriveremo in Arabia Saudita all'alba e giocheremo la sera contro l'Al-Shabab. Mi congratulo con i giocatori, e li ringrazio per quanto hanno fatto vedere. Nel secondo tempo abbiamo giocato in fila e siamo riusciti a raggiungere la porta dell'Inter, abbiamo avuto tante occasioni in campo, abbiamo segnato un gol e potevamo farne altri. Continueremo il lavoro con tutta serietà, anche se il periodo attuale è difficile, visto che abbiamo giocato contro il Paris Saint-Germain e oggi contro l'Inter con caldo e umidità, e questo ci ha condizionati".

Castro ha poi rivendicato con orgoglio: "Non c'è differenza tra noi e nessun'altra squadra, e ogni giorno l'Al-Nassr guadagna un nome e una reputazione più globali, non solo con la presenza di grandi giocatori, ma anche con l'organizzazione all'interno del club e per il livello con cui si presenta in campo. Nel campionato saudita possono arrivare grandi giocatori, ma non dobbiamo trascurare che anche i giocatori sauditi hanno livelli alti e c'è un grandissimo sviluppo. Vedo la grande organizzazione e la grande crescita che stanno avvenendo in Arabia Saudita, e stiamo aspettando l'arrivo di più giocatori. Le cose positive per noi qui in Giappone sono state l'aver giocato partite contro club importanti nella Champions League europea e aver mostrato a tutti che possiamo superare queste squadre. Abbiamo avuto un buon livello in campo, e siamo usciti con risultati positivi dalle due partite; sono contento di questa tournée".