Inizia bene il Mondiale femminile per l'Italia di Milena Bertolini. Le azzurre, infatti, hanno battuto l'Argentina per 1-0 nel match disputato questa mattina all'Eden Park di Auckland. Decisivo il colpo di testa di Cristiana Girelli, entrata nella ripresa, al minuto 87, in una formazione dove Bertolini ha schierato dal primo minuto l'ex interista Giulia Dragoni, oggi al Barcellona, oltre a Francesca Durante tra i pali. L'estremo dell'Inter Women è stata chiamata in causa seriamente un paio di volte nei minuti finali, rispondendo presente con puntualità. Prossimo impegno in programma sabato contro la Svezia.