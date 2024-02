Arrivata da poco tempo e già colonna dell'Inter Women, fresca di premio AIC come calciatrice del mese di gennaio, Lina Magull parla di sé per il Matchday Programme di Inter-Atalanta. La 29enne ex Bayern Monaco racconta dei suoi esordi a Dortmund, del passaggio nel Wolfsburg e nelle bavaresi, fino a descrivere le sue caratteristiche: "Lavoro duramente per migliorarmi sia tecnicamente che fisicamente, sono cresciuta molto nelle ultime stagioni, ho affinato qualità come tecnica, intensità e creatività sul campo. Quello che mi spinge a dare il meglio è giocare per la squadra. Mi piace aiutare le mie compagne e quando ho la palla creare occasioni in area avversaria, essere pericolosa con gol o assist. Credo che sia necessario avere la giusta motivazione per vincere qualcosa e lavorare tutti per lo stesso obiettivo, per questo amo il gioco di squadra, perché ci sono persone che sono sempre pronte ad aiutarti e motivarti a dare il meglio. Il calcio è fantastico per questo".

Magull elegge anche i suoi riferimetni nel mondo del calcio: "Lionel Messi, un giocatore speciale e Nadine Keßler, che è stata capitano nel Wolfsburg e oggi lavora nella UEFA e ha fatto molto per la crescita del calcio femminile. Di questa Inter invece mi piace molto Barella, è ovunque nel campo, corre tantissimo e ha una grande tecnica".

