All'Allianz Stadium si assegna la Champions League femminile. La finale è tra Barcellona-Lione. Il numero uno della UEFA Ceferin ha parlato a Sky Sport del movimento femminile: "Lo sviluppo è molto veloce. Abbiamo investito molto nell'educazione e in altre risorse, ma per la UEFA tutti gli aspetti di sviluppo del calcio sono importanti. Il calcio femminile è molto importante, ma allo stesso modo anche il calcio giovanile. Il calcio sta diventando una cosa grande, così come quello femminile: se paragoniamo il calcio femminile di oggi con quello di 5 anni fa, oggi è davvero un altro sport…"