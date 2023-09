Episodio burrascoso ieri nel corso del match tra Svizzera e Andorra, finito sul 3-0 per gli elvetici: al minuto 68, l'attaccante del Bologna Dan Ndoye, lanciato in contropiede verso l'area avversaria, viene fermato in maniera anche piuttosto rude dal difensore Eric Vales. Si scatena immediatamente una baruffa in campo, coi rossocrociati a chiedere con veemenza il rosso per l'andorrano; ma l'arbitro azero Elchin Masiyev si limita ad estrarre il giallo ammonendo anche Manuel Akanji. Ma non finisce qui: Masiyev va davanti alla panchina elvetica, chiede al ct Murat Yakin e a Yann Sommer di avvicinarsi e mostra anche a loro il cartellino giallo per proteste. Beffa incredibile per Sommer, che rimedia senza giocare il primo cartellino giallo in assoluto da giocatore della Nazionale. Nelle 84 partite giocate dal 2012 non aveva infatti mai ricevuto un cartellino.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!