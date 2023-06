Intervistata a margine dell'European Golden Boy 2023, l'agente Rafaela Pimenta ha parlato anche del futuro di uno dei suoi assistiti, l'interista Henrikh Mkhitaryan: "Per il momento ha un anno di contratto, siamo in attesa - le sue parole -. Parleremo con l'Inter per capire come la pensano. E' appena finita la stagione, lasciamo passare del tempo così possono respirare un po'. Poi sarò la prima a bussare alla porta".

Domanda FcIN - L'ingresso dei capitali arabi nel mercato può cambiare le dinamiche?

"Più calcio c'è, meglio è. I tifosi vogliono vedere un calcio bello. Se il prossimo passo dell'Arabia sarà quello di sviluppare un bel campionato, e loro hanno ambizione, avranno più da offrire ai tifosi. Il discorso economico alla fine si equilibrerà. Tutti hanno capito che è bello andare lì perché stanno facendo calcio, ora ci saranno un anno o due di mega offerte dopodiché si normalizzerà tutto".

