Dai 45 minuti di Marko Arnautovic ai 180 minuti (più recupero) di ben 7 giocatori, che hanno onorato la convocazione della patria sportiva senza conoscere riposo. Questo il bilancio della sosta delle nazionali in casa Inter, mentre via via il Suning Training Centre sta riaccogliendo tutti gli assenti, con Alexis Sanchez ultimo a rientrare. La notizia migliore è che dopo Alessandro Bastoni, che ha patito la lesione al polpaccio a Coverciano nei primi giorni di allenamento con l'Italia, la truppa nerazzurra non ha subito altri infortuni che possano mettere a rischio qualcuno in vista di Juventus-Inter. L'unico motivo di preoccupazione, dunque, è la stanchezza per il doppio impegno che alcuni calciatori hanno dovuto sostenere.

In particolare è proprio Luciano Spalletti che ha chiesto gli straordinari alla maggior parte dei nerazzurri da lui convocati: Francesco Acerbi, Federico Dimarco e Nicolò Barella hanno difeso la maglia azzurra dal primo all'ultimo minuto contro Macedonia del Nord e Ucraina, con ottime prestazioni tra l'altro. Impiego non irrilevante anche per Davide Frattesi, 118 minuti sul rettangolo di gioco e Matteo Darmian, 90 (con gol) nella gara di Roma e ingresso nel finale (5') a Leverkusen. A parte l'ex Sassuolo, tutti gli altri azzurri sono destinati ad affrontare la Juventus dall'inizio domenica sera.

Non hanno riposato, nel corso di questa sosta, anche Sanchez e c'erano pochi dubbi in merito. Il cileno ha rappresentato il Cile sia contro Paraguay (0-0) sia contro Ecuador (sconfitta per 1-0), dando come sempre il massimo senza rifiatare. E il fatto che sarà a disposizione solo venerdì invita a dosarne l'utilizzo domenica. Anche Yann Sommer ha giocato due delle tre partite della Svizzera per le qualificazioni a Euro 2024, saltando proprio quella di ieri in Romania. Se Kristjan Asllani (in campo in entrambe le gare dell'Albania contro Moldavia e Far Oer) non farà fatica a smaltire l'impegno con la Nazionale, anche perché difficilmente giocherà dall'inizio allo Stadium, un occhio di riguardo lo merita Stefan de Vrij che dopo tante gare in panchina il Ct Ronald Koeman ha voluto schierare titolare, senza farlo mai uscire, sia contro Irlanda sia contro Gibilterra. Il difensore centrale sarà titolare contro i bianconeri ma ha tutto il tempo per ricaricare le pile. Rimanendo in tema Olanda, buona notizia il riposo per Denzel Dumfries nel secondo match degli Oranjie: l'esterno ex PSV Eindhoven ne aveva proprio bisogno. L'altro esterno, Carlos Augusto, ha giocato invece tutta la partita tra Brasile e Argentina, non certo una grande notizia per Simone Inzaghi considerando il medesimo impiego per il collega di reparto Dimarco.

L'ottima notizia, Sanchez a parte, riguarda l'attacco. Detto di Arnautovic, che ha giocato appena un tempo in due partite (in Estonia, giovedì scorso), sia Lautaro Martinez sia Marcus Thuram non sono stati spremuti dai rispettivi CT. L'argentino ha collezionato appena 57 minuti tra Uruguay e Brasile mentre il Francese tra Gibilterra e Grecia è stato in campo meno di 90 minuti. Entrambi, tra l'altro, hanno giocato meno nel secondo impegno con la Nazionale.

Nel complesso, dunque, al di là di Bastoni l'Inter può ritenersi moderatamente soddisfatta dal bilancio delle convocazioni in Nazionale. Qualche giocatore ha sudato e corso più degli altri, ma era prevedibile vista la posta in palio per molte squadre scese in campo in questa sosta. Ora testa a domenica sera: fino a marzo la testa sarà solo sull'Inter.