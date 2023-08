Gianluca Scamacca e Yann Sommer, come noto, hanno detto sì all'Inter. Ora, il club nerazzurro sta provando ad accelerare per chiudere le trattative: in particolare, secondo Gianlucadimarzio.com, si spinge per l'attaccante del West Ham per il quale c'è da respingere l'inserimento dell'Atalanta, prima annunciato poi smentito e infine confermato. Questa concorrenza consente al club inglese di tenere alto il prezzo mentre costringe Viale della Liberazione a rivedere verso l'alto la proposta da fare agli Hammers: l'Inter si è spinta fino 24 milioni di euro di parte fissa più 4 di bonus. Resta ora da capire se il West Ham accetterà questa offerta o se l'Inter dovrà salire ancora un po', attorno ai 25 milioni più 5 di bonus, per concludere la trattativa in tempi brevi.

Capitolo Sommer: oggi sarà la giornata decisiva per capire se il Bayern Monaco accetterà l'offerta per il Nazionale elvetico. In caso contrario, per non rimanere ancora senza portiere, l'Inter eserciterà la clausola rescissoria dal 6 milioni di euro con pagamento biennale e si porterà a casa Sommer.

