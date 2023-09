Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).

L'Inter di Simone Inzaghi vince, convince ed entusiasma tutti. Una grandissima prova di forza contro la Fiorentina, demolita 4-0 a San Siro. La squadra nerazzurra dimostra una forza fuori dal comune e un gioco davvero spettacolare. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).