Ciro Polito, direttore sportivo del Bari, è intervenuto in conferenza stampa per fare un bilancio del calciomercato del club biancorosso. Tra i temi toccati, anche Eddie Salcedo , che dopo sei mesi di permanenza ha lasciato la Puglia per tornare al Genoa: "In sei mesi da Salcedo mi aspettavo di più, è un giocatore che mi ha chiesto di andare a giocare di più. Abbiamo trovato un altro giovane attaccante al suo posto”, afferma Polito riferendosi a Sebastiano Esposito.

Per l'altro attaccante giunto in prestito dall'Inter, a segno nel giorno del suo debutto contro la Spal, Polito ha riservato parole importanti: "Esposito è un giocatore che con qualche errore si è messo addosso un’etichetta che rischia di portarsi per tutta la carriera. Prima di prenderlo è stato qui a Bari, nei miei uffici: gli ho detto che qui non c’è spazio per le teste calde. Ho deciso di prenderlo, è un giocatore che può regalare qualcosa a questo Bari. Si è presentato con un gol ma questo è solo un biglietto di presentazione".

