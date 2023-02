"Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, davanti a 80mila persone. Il Milan ha fatto bene, ma il ritorno a Londra sarà tutto diverso. Non abbiamo dimostrato il nostro valore, ci è mancato qualcosa negli ultimi 20 metri". Lo ha detto Ivan Perisic , commentando in esclusiva per Sky Sport il ko del Tottenham a San Siro di martedì scorso, nel primo round degli ottavi di finale di Champions League.

La chiacchierata, poi, si è spostata inevitabilmente su Antonio Conte, che il croato ha avuto come allenatore anche all'Inter: "Tutti sanno come lavora. Era forte da giocatore e ora è forte come allenatore. Ho imparato tanto da lui, abbiamo vinto lo scudetto, qualcosa di fantastico che non dimenticherò mai. Ora abbiamo tante partite in Premier, daremo tutto per provare a vincerne il più possibile".

