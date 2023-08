Benjamin Pavard all'Inter. Ci siamo. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, l'affare tra il club nerazzurro e il Bayern Monaco sarebbe ormai in dirittura d'arrivo. Marotta e Ausilio sono riusciti ad andare incontro alle esigenze dei bavaresi, che chiedevano 35 milioni di euro per privarsi del difensore. L'ultima offerta nerazzurra è di 27 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus. A questo punto è possibile una chiusura dell'affare già nella giornata di domani.