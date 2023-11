Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Gibilterra-Francia, Kylian Mbappé ha parlato anche di Thuram e del suo rendimento da numero 9 all'Inter, spendendo parole al miele per il connazionale. "Sono anni che gli dico che deve giocare lì, ma lui non mi ascolta. Ha tutte le qualità per essere un bravissimo centravanti. Ci sentiamo tutti i giorni, ho tanto affetto per lui. Ha fatto la scelta giusta andando all'Inter", le parole riportate da RMC Sport.

