La scadenza della clausola rescissoria da 35 milioni di euro riporta Beto sul palcoscenico del mercato estivo. Anche il Messaggero Veneto sottolinea come sull'attaccante portoghese dell'Udinese siano tornate prepotentemente le voci sull'interesse di alcuni club italiani dopo la sparizione del vincolo posto dal club friulano. Tra le tante squadre che hanno puntato i radar su Beto, come noto, c'è anche l'Inter, in cerca di rinforzi per l'attacco dopo la partenza di Romelu Lukaku. Ma secondo il quotidiano, il ritorno dell'Inter su Beto può innescare una 'trade' sull'asse Milano-Udine, che andrebbe a coinvolgere anche Lazar Samardzic, il centrocampista classe 2002 da tempo al centro di sondaggio

Più che una congettura, quello dell'operazione allargata viene definito uno scenario possibile tra molti incastri, incluso quello che porterebbe a Udine Giovanni Fabbian, la contropartita tecnica perfetta individuata in casa bianconera. Su Beto anche il Milan sta prendendo informazioni e anche qui l'Udinese potrebbe ascoltare con attenzione perché i rossoneri possono giocarsi la carta Lorenzo Colombo. Comunque, clausola o non clausola, le Zebrette non intendono svendere Beto, con Gino Pozzo deciso a non scendere sotto i 25 milioni.

