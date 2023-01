Come sta crescendo Satriano con l’Empoli? “Sta vivendo una grande esperienza in Toscana. Si gode ogni partita di Serie A, lavora tantissimo per la sua squadra, come del resto ha sempre fatto”.

Inter-Empoli, ossia il presente e il futuro di Martin Satriano . A confermarlo in esclusiva a FcInterNews è Nick Maytum , l’agente del bomber sudamericano: “Sì, esatto. Adesso gioca per i toscani, ma sicuramente speriamo che un ‘domani’ militi con i nerazzurri”.

Cosa proverà Satriano a sfidare l’Inter?

“È molto emozionato per la partita di San Siro, darà il 200% e proverà a disputare una grande gara”.

Alcuni club l’hanno chiamata per chiedere informazioni su Satriano?

“Sì, alcuni in Inghilterra si sono messi in contatto con me, specialmente dopo il suo debutto internazionale con la maglia della Nazionale dell’Uruguay”.

Può giocare un altro anno in prestito?

“Non ne siamo sicuri. Per ora è focalizzato al massimo su questa annata, cercherà di ottenere il massimo dalla seconda parte della stagione”.

Ma sarebbe pronto per giocare per l’Inter?

“Penso che l’esperienza di quest’anno lo abbia reso pronto, sì. Sta imparando come si gioca in Serie A. Non è mai semplice e sta maturando partita dopo partita”.