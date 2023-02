Non è facile giocare sapendo che il Napoli non sbaglia un colpo, il secondo posto rimane importante. Qual è l'approccio alla gara? "Dobbiamo guardare a noi stessi, alle nostre prestazioni, cercando di fare più punti possibile senza guardare né davanti né dietro".

Poco prima del fischio d'inizio del match contro la Sampdoria, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi arriva ai microfoni di Sky Sport per spiegare le sue scelte tattiche in vista della sfida agli uomini di Dejan Stankovic :

Tornano Lukaku e Lautaro titolari, cosa ti aspetti dal belga?

"Quello che ha fatto di buono con Milan e Atalanta. Sta migliorando, ho bisogno del miglior Lukaku e per come lo vedo lavorare sono molto fiducioso".

C'è il rischio di non arrivare con la mentalità cattiva?

"No, la Sampdoria è in salute; ha fatto ottime gare con un tecnico che conosco e che ha dato un'impronta alla squadra. Dobbiamo fare una partita concentrata"

