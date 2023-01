Prende posto nella sala conferenze dell’U-Power Stadium il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, che coi cronisti presenti commenta l’esito amaro dell’incontro con il Monza di questa sera. FcInterNews.it vi riporta le parole del mister nerazzurro, col contributo del nostro inviato:

FcIN - Ha detto che anche la dirigenza è delusa e arrabbiata per l'arbitraggio visto stasera, si aspetta qualche comunicazione dopo quanto accaduto?

"Poi lo vedranno loro, che sono bravissimi in questo. Ho espresso il mio giudizio, abbiamo affrontato una squadra di valore, ben allenata. Dovevamo soffrire insieme, poi sul 2-1 c'è stato il palo di Lautaro e un chiaro errore sul gol annullato. Dopo cinque anni di Var un errore ci ha penalizzato e avremmo parlato di altro. C'è tantissima delusione da parte di tutti".

Più arrabbiato con l'arbitro o con se stesso?

"Non c'è bisogno che lo dica".

Quanto bisogna aspettare per rivedere il vero Lukaku?

"Lo dirà il tempo. Lui si sta allenando nel migliore dei modi, col Napoli ha fatto una partita molto buona. Oggi non era facile entrare in un campo simile, più lavorera più migliorerà. Anche se ora è difficile parlare di queste cose, dobbiamo fare un'analisi domani più lucida".