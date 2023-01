De Vrij si è alzato per scaldarsi poi è entrato Carboni, come mai? "Due minuti prima Bastoni ha proseguito fino alla fine e mi sembrava stanco, invece poi ho parlato col ragazzo, stava bene e ho cambiato idea".

Al termine della gara, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi si presenta in conferenza stampa per analizzare la vittoria ottenuta oggi di misura contro il Verona. Ecco le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews.it .

L'arbitro di oggi è stato peggio di quello contro il Monza? Tanti errori...

"Mi sono ripromesso dopo quello che è successo a Monza di non parlarne più, poi riguarderò più approfonditamente gli episodi".

C'è mentalmente nell'Inter il bisogno per esprimersi al massimo di avere grandi rivali?

"L'avversario ti stimola ma per la partita di stasera sono soddisfatto, tutte le partite sono impegnative, abbiamo visto squadre impegnate in infrasettimanali con supplementari, tanto dispendio di energie, ho anche rotazioni limitate, la squadra è stata in campo ordinata, concentrata, ha fatto gol subito e ne aveva fatto un altro che poi ci è stato tolto. La squadra è rimasta concentrata contro un avversario in salute e anche stasera ci ha dato filo da torcere".

Al termine di una gara positiva, Gagliardini ha detto che valuterà il suo futuro, come lo valuta?

"L'importante è che faccia bene, oggi è stato un professionista serio, lavora bene, ha avuto qualche problemino negli ultimi anni ma ha sempre stretto i denti dando un grandissimo apporto".